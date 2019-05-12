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Yaramazlara biraz batar!

Afgan gazeteci sokak ortasında vurularak öldürüldü

Afganistan’da kadın haklarını savunan haberleriyle adını duyuran TV muhabiri Mena Mangal başkent Kabil’de sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Guardian

Ailesi ülkede tanınmış gazetecilerden biri olan Mangal’ın parlamentoda kültür danışmanlığı yaptığı ofise gitmek için araç beklerken motosikletten ateş açan iki saldırgan tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Raimi, Mangal’ın dün sabah saat 07.20’de vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Görgü tanıkları motosikletteki saldırganın önce insanları dağıtmak için dört el havaya ateş açtığını daha sonra da iki el Mangal’a ateş ederek onu göğsünden vurduğunu söyledi.

Polis kaçan saldırganları aradığını açıklarken, saldırıyı üstlenen olmadı.

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Mangal, 3 Mayıs’ta Facebook hesabından kimliği belirsiz kişileri tarafından ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu.

Afganistan’daki kadın hakları ve kızların okula gönderilmeleri konusunda fikirlerin savunulduğu popüler sosyal medya hesaplarını da yöneten Mangal, 2017 yılında ise kişisel zorla evlendirilme hikayesini kaleme almış ve açtığı boşanma davası Mayıs ayı başında sonuçlanmıştı.

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