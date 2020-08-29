AFAD’ın helikopterle kurtarma teklifini, ‘Daha zor durumdakilere yardım edin’ diye reddedip üç gün yürüyerek eve döndüler

Giresun’un Espiye ilçesinde, geçen hafta, sel nedeniyle yolda mahsur kalan bir aile, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), helikopterle kurtarma teklifini, “Daha zor durumda olanlara yardım edin” diyerek reddetti. Yedi kişilik aile köylerine yalınayak yürüyerek üç günde döndü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Espiye’den 43 kilometre uzaktaki Erincek köyünün yolu trafiğe kapandı.

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İlçeden köyüne gitmek için çocukları ve torunlarıyla araçla yola çıkan 72 yaşındaki Nokta Çalışkan mahsur kaldı. Çalışkan ailesi terk edilmiş bir eve sığındı.

Yardım için aradıkları AFAD’ın helikopterle kurtarma teklifini kabul etmeyen Çalışkan ve ailesi zorlu yollardan geçerek köylerine ulaştı.

Çalışkan şunları söyledi: “Tam köy yoluna girerken büyük taşlar inmeye başladı. Daha sonra heyelan indi ve döndük. Güzelyurt köyüne sığındık. Orada terk edilmiş bir evde 20 kişi kaldık. Oğlum menfez üzerine arabayı park etti. ‘Oraya bırakma’ dedim. Sabah kalkınca araba yoktu. Gelirken geceleri köylerde kaldık. Çok zordu. Çocuklar bizi beş yerde iple yukarı çekti.”

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Yalınayak yürümüşler

Çocukların yetkilerden yardım istediğini anlatan Çalışkan şu ifadeleri kullandı: “AFAD’dan, ‘Helikopter gönderelim’ dediler. ‘Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik, başka yerlere gitsin’ dedik. ‘Ben 72 yaşındayım, ben geldim, siz de benim bastığım yerlere basarak gelin’ dedim. Daha çok ihtiyacı olan birileri var diye helikopteri istemedim. Yalınayak üç günde geldim.”

Nokta Çalışkan’ın oğlu Zekayi Çalışkan (34) ise “Heyelan gelince yolda kaldık. Küçük çocuklar vardı, dinlenerek üç günde köye vardık. Çok çamur olduğu için ayakkabılarımız yolda kayboldu” diyerek yaşananları anlattı.