AFAD’dan ulusal deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı gerçekleştirecek.

Fotoğraf: AFAD (temsili)

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerine 9-11 Ekim tarihleri gerçekleştirilecek tatbikata, 26 il ve ulusal düzey hizmet grupları katılacak.

Reklam

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede; Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikata katılacak. Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak görev alacak.

İki gün süresince devam edecek tatbikatta, birinci gün afetin ilk 24 saati canlandırılacak. İkinci günde ise afet sonrası ilk 72 saat sonrası canlandırılarak, ilk 72 saatte aktif olmayan hizmet gruplarının da tatbikata dahil edilmesi sağlanacak.