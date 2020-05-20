AFAD: Yurtlarda karantinadaki 76 bin kişiden 66 bini tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Covid-19 salgını nedeniyle yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322’sinin tahliye edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

AFAD’dan paylaşılan bilgilere göre 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşlar memleketlerine ücretsiz gönderiliyor.

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Ayrıca 77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda 2 bin 22 personel görevli olarak çalışıyor.

Kızılay ise bu süreçte toplam 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttı.

Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personeli görev alırken, sahada 451 araç çalışıyor; bugüne kadar yapılan harcama ise 77 milyon 367 bin 714 lira.

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Kaynak: Anadolu Ajansı