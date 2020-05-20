AFAD: Yurtlarda karantinadaki 76 bin kişiden 66 bini tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Covid-19 salgını nedeniyle yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322’sinin tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD’dan paylaşılan bilgilere göre 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşlar memleketlerine ücretsiz gönderiliyor.
Ayrıca 77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda 2 bin 22 personel görevli olarak çalışıyor.
Kızılay ise bu süreçte toplam 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttı.
Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personeli görev alırken, sahada 451 araç çalışıyor; bugüne kadar yapılan harcama ise 77 milyon 367 bin 714 lira.
Kaynak: Anadolu Ajansı