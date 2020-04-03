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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Yayladağı açıklarında 4.7’lik deprem

AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında saat 21:15 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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