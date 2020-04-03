AFAD: Yayladağı açıklarında 4.7’lik deprem

AFAD, Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında saat 21:15 sıralarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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‘Corona’ önlemleri | İşsizlik maaşı da evde ödenecek
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da 24 saatte 766, Fransa’da 558 ölüm
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Princetonlı bilim insanları: Maruz kalınan virüs dozunun hayati önemine dikkat!
Diğer zehirlerde olduğu gibi virüsler de daha fazla miktarda olunca daha ölümcül oluyor. Corona virüse ne kadar çok maruz kaldığınız hastalığın şiddetini, ölümcül olup olmayacağının belirleyicisi olabililiyor.
Harvardlı Hotamışlıgil ‘corona’da olası dört senaryoyu anlattı: Yeni dalga olabilir
Harvard Genetik ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı Gökhan Hotamışlıgil, Covid-19 salgınında henüz ‘birinci dalgayı yaşadığımızı’ belirterek, Türkiye’nin alması gereken beş önlemi açıkladı.