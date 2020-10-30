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Yaramazlara biraz batar!

AFAD uyardı: Hasarlı eve girmeyin, doğalgaz ve su vanalarını, elektrik şalterini kapayın

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrasında bölge halkına, hasarlı evlere girilmemesi ve doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması konusunda uyarı yaptı.

Fotoğraf: AA

Açıklamada, İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmalarının devam ettiği, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da havadan tarama çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi.

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Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.”

Açıklamada, ayrıca, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipman gönderildiği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtildi.

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