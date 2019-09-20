AFAD: Tuzla’daki yangın sonrası beklenen yağışta olağandışı etki yok

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, İstanbul’daki fabrika yangını sonrası havaya karışan kimyasalların yağmurla yeryüzüne ineceğine dair iddialarını yalanladı.

Fotoğraf: DHA

AFAD’ın yazılı açıklamasında, Tuzla ilçesindeki bir fabrikada önceki gün yangın çıktığı hatırlatıldı. Açıklamada, önceki gün ve dün İstanbul ve Kocaeli’de ölçüm yapıldığı, olumsuz bir bulguya rastlanmadığı dile getirildi.

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AFAD şunları kaydetti: “Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi Ölçüm Sisteminde olağandışı bir veri alınmadığı bildirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre de yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar ülkemizi terk edeceği ve cuma günü (bugün) beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir.”

Konuya dair Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve akademisyenlerin katıldığı dile getirilen açıklamada, toplantı sonucunda halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.