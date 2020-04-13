AFAD: Salgınla mücadele için 48 milyon lira harcandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Covid-19’la mücadele için 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

AFAD, Twitter hesabından ayrıca, yurt dışından Türkiye’ye getirilen ve karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini açıkladı.

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Açıklamaya göre karantinaya alınanların kaldığı yurtlarda 1770 personel görevlendirildi. Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişi evine gönderildi.

Türk Kızılayı 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttı.

65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları’nda, 1037 AFAD personeli görev yaptı.