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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Karantinadaki 74 bin 898 kişiden 65 bin 243’ü tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243’ünün tahliye edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AFAD’ın açıklamasında vatandaşlara karantina süresince bakım ve evlerine ulaşmaları için lojistik destek sağlandığı belirtilirken, ihtiyacı olanlara Vefa Sosyal Destek Gruplar’ıyla yardım edildiği belirtildi. Karantina süresi tamamlananların memleketlerine ücretsiz gönderildiği ifade edildi.

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2 bin 2 personel

Karantina çalışmalarında 2 bin 2 personelin 77 ildeki 161 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda görevlendirildiği belirtildi.

Kızılayın ise karantina süresince 3 milyon 639 bin 61 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

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