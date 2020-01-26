Elazığ’daki deprem | Erdoğan: Yaralılardan 104’ünün tedavisi sürüyor

Diken, Elazığ’da 24 Ocak’ta saat 20:55’te meydana gelen ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananları dakika dakika aktarıyor…

09:29 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri öncesi İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda değerledirmelerde bulundu.

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Cezayir, Gambiya ve Senegal Ziyaretleri Öncesi Basın Toplantısı https://t.co/R2CSWEXPO0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2020

Erdoğan şunları söyledi: “Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. Yaralıların 1503’ü taburcu edildi, 104’ünün tedavisi sürüyor.

Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmaları başlayacak. Şu anda üç bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu.

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Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, ‘Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışıyla ne yazık ki ‘Acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz’ bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... ’20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış’ diyecek kadar.

Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimsenin yapması mümkün değil. Depremden sonra ne yaptığımıza gelince yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik. Yeniden Bingöl’ü inşa ettik. Van depremi… Türkiye’nin Erzincan’dan sonra belki de daha büyük bir deprem. Biz yeniden Van’ı inşa ettik. Arada Soma depremi yaşadık. Anında bölgeye intikal ederek orada da bu adımları attık. Sakarya depremi aynı şekilde…”

’31 kişi hayatını kaybetti’

09:12 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e ulaştığını duyurdu.

AFAD’ın açıklamasında 1607 kişinin hastanelere başvurduğu ifade edilerek bugün saat 08:00 itibariyle 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada 76 binanın depremde yıkıldığı, 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu kaydedildi. İncelenen 1521 binanın 347’sinin depremden hasar almadığı açıklandı.

08:47 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Elazığ’da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız.”

08:22 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu.”

Fotoğraf: DHA

07:11 Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan iki buçuk Yüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız da 28 buçuk saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler ilk olarak Ayşe Yıldız’ın kucağındaki kızını kurtarmıştı. Ayşe Yıldız, enkazdan saat 01:25 sıralarında çıkarıldı.