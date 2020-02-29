Sivrice’de 4.6’lık deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15:29’da meydana geldiğini belirtti.. Kandilli Rasathanesi de büyüklüğünü 4.6 olarak duyurduğu depremin derinliğinin 3.9 kilometre olduğunu açıkladı.

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Rasathane verilerine göre, yine ilçede 15:35’te 2.2, 15:38’de de 3 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler görüldü.

AFAD, saat 15:44’teki paylaşımında, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Sivrice merkez üssü olmak üzere 24 Ocak akşamı 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 41 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce binada hasar meydana gelmişti.