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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Elazığ depremi için toplam 45.5 milyon lira toplandı

Elazığ depremi için AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasında toplam 45 milyon 460 bin TL toplandığı açıklandı.

AFAD’ın internet sitesinden bugün yapılan açıklamda şu bilgilere yer verildi: “Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yapılan yardımlar sonucu, 13.45 itibariyle banka hesaplarında 19.139.846 TL, SMS sisteminde 26.320.300 TL olmak üzere toplamda 45.460.146 TL toplandı.”

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Açıklamada bölgeye 205 TIR ile yardım ulaştırıldığı, toplam 24 bin 402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı, 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildiği belirtildi.

AFAD 530 teknik personel ve dört aracın görev yaptığı hasar tespit çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya’da incelenen 4 bin 843 binadan 205’inin yıkıldığı, bin 434’ünün ağır hasar aldığı, 150’sinin orta ve bin 447’sinin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 36 binanın tespit edildiği çalışmalarda, bin 591 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı.”

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