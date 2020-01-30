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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Elazığ depremi için 79 milyon 600 bin lira toplandı

AFAD, Elazığ depreminin ardından iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, düzenlenen kampanya sonucunda toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplandığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/AFAD

6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada hastanelere başvuran 1607 kişiden 1553’ünün taburcu edildiği, yedisi yoğun bakım altında 54 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü dördün üzerinde 22 olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547’sinin yıkıldığı, 6 bin 270’inin ağır hasar aldığı, 962’sinin orta ve 10 bin 273’ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir”.

Ayrıca, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286’ya çıkarıldığı kaydedildi.

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