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Yaramazlara biraz batar!

Video | AFAD ekipleri enkaz altından kedi kurtardı

İzmir’deki 6.6’lık depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti.

Bir AFAD görevlisi, beton boluğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı.

Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevip sakinleştirdikten sonra bıraktı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14:51’de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkılmıştı.

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