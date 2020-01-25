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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Depremde Elazığ ve Malatya’da 29 ölü, bin 466 yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Gün içerisinde dördü Malatya’da, 18’i Elazığ’da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı depremde ölü sayısının, AFAD tarafından akşam saat 20:00 sıralarında yapılan açıklamayla 29’a yükseldiği bildirildi.

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AFAD, dün geceki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini de duyurdu. Deprem sonrası 42 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtilirken, yaralı sayısının da bin 466’ya çıktığı ifade edildi.

AFAD, ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 699 arama-kurtarma personeli ve 554 araç sevk edildiği belirtilerek, profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekiplerin alanda çalıştığı kaydedildi.

Bu arada hasar tespit çalışmalarında, Malatya’da 100, Elazığ’da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı ve yapılan çalışmalar sonucu 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildiği bildirildi.

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SON HABERLER

Elazığ Sivrice’de deprem: Ölü ve yaralılar var

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20:55’de Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ’da 17 ve Malatya’da dört kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, yedi ilde 1030 kişinin hastanelere başvurduğunu kaydetti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekipleri Elazığ’a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

Üç kişi 11 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, biri Elazığ merkez ve ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde üç kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölü sayısının 21’e yükseldiğini duyurdu.

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