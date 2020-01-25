AFAD: Depremde Elazığ ve Malatya’da 29 ölü, bin 466 yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Gün içerisinde dördü Malatya’da, 18’i Elazığ’da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı depremde ölü sayısının, AFAD tarafından akşam saat 20:00 sıralarında yapılan açıklamayla 29’a yükseldiği bildirildi.

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AFAD, dün geceki depremden sonra 401 artçı deprem meydana geldiğini de duyurdu. Deprem sonrası 42 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı belirtilirken, yaralı sayısının da bin 466’ya çıktığı ifade edildi.

AFAD, ayrıca depremden sonra bölgeye 3 bin 699 arama-kurtarma personeli ve 554 araç sevk edildiği belirtilerek, profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekiplerin alanda çalıştığı kaydedildi.

Bu arada hasar tespit çalışmalarında, Malatya’da 100, Elazığ’da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı ve yapılan çalışmalar sonucu 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildiği bildirildi.