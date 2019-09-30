AFAD başkanından Show TV spikerine dava sinyali

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, spiker Ece Üner’in, “Deprem anında alışveriş yapabiliceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var” demesi nedeniyle hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

İstanbul’da geçen perşembe günü saat 13.59’da 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, canlı yayında, şöyle demişti: “İstanbul’da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416’sında AVM, rezidans ve gökdelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var” demişti.

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Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan AFAD başkanı, Ece Üner’e yönelik şunları söyledi: “Ece Üner güya gazetecilik yapmış. Hayret bir şey! Acaba kimi aradı sordu toplanma alanı kaç tane var diye, acaba e-devlete hiç girip baktı mı? Bu nasıl bir gazeteciliktir?! Hangi yılda kaldınız? Nasıl bilgi topladınız?! AFAD olarak toplumu yanlış bilgilendirdiğiniz için hukuki yollara başvuracağız. Herkesi yaptığı işte sorumlu davranmaya, insafa, izana davet ediyorum.”