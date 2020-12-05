AFAD: Antalya Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15:44’te Gazipaşa açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Derinliği 77.58 kilometre olan deprem Burdur ve Isparta başta olmak üzere çevre illerde ve Kıbrıs’ta hissedildi.

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Kısa süren deprem ilk belirlemelere göre can kaybına, hasara yol açmadı.

NTV canlı yayınına katılan jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Çok derin bir deprem. Hasara yol açma riski çok düşük. Bunlar o bölgede sıklıkla meydana gelen olağan depremler. O nedenle çok fazla üzerinde durulması gerken bir durum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Şu anda bir sorun yok. Can kaybı, yaralı, hasar bilgisi almadık. İnşallah yoktur” ifadelerini kullandı.

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Antalya Valisi Ercan Yazıcı da herhangi bir olumsuz bilgi almadıklarını söyledi.