AFAD: Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13:48’de Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Depremin Girit adası açıklarında meydana geldiği derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.
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Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Türkiye’de hemşirelerin durumuna ilişkin bazı noktaların toplum tarafından bilinmesinin kıymetli olacağını düşünüyorum.
İzmit’te corona virüsü nedeniyle temizlik yapılan apartmandan 18 yıllık ceset çıktı. Evin sahibi, cesedin 18 yıl önce bıçaklayarak öldürdüğü ağabeyine ait olduğunu itiraf etti.