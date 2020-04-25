Diken

Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13:48’de Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 

Depremin Girit adası açıklarında meydana geldiği derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.

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