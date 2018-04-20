Af: Ticari plaka sahipleri ‘elden çıkarma’da vergi ödemeyecek

Ticari plaka sahipleri elden çıkarma esnasında artık gelir vergisi ödemeyecek.

6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanan 7104 sayılı yasayla taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı.

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‘Vergi affı’

Mali müşavir Numan Emre Ergin şu bilgileri aktardı: “Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak. Elden çıkarma sonucunda oluşan kazançlar üzerinden gelir vergisi ödenmeyeceği gibi geçmişte yapılan bu işlemler nedeniyle de vergi alınmayacak. Ancak ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanlar ödedikleri verginin iadesini isteyemeyecek. Bu düzenleme, ticari plaka sahiplerine yönelik bir vergi affı olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu imkandan sadece taksi, minibüs, dolmuş, umum servis plaka sahibi gelir vergisi mükellefleri yararlanacak. Çeşitli online uygulamalar aracılığıyla yolcu taşıyanlar bu imkandan yararlanamayacak.”