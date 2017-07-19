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Af Örgütü’nden tutuklamalara tepki: Türkiye’nin kırmızı çizgiyi aştığı gösterilmeli

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Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı hak savunucusunun tutuklanması için “Dünyada herkes Türkiye’ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli” dedi.

Görsel bbc.com/turkce’den alınmıştır.

5 Temmuz’da Büyükada’da toplantı halindeyken polis baskını sonrası gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısı, 15 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Alman vatandaşı Hivos üyesi Peter Steudtner de bulunuyor. 10 isim ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor.

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BBC Türkçe’den Onur Erem’in aktarımına göre, Londra’daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Af Örgütü, Türkiye direktörleri İdil Eser’in de dahil olduğu altı kişinin tutuklanmasının ‘Türkiye’de insan hakları ve adaletin durumunu gösterdiğini’ söyledi.

‘Yargılama basında yürütülüyor’

Tutuklanan kişilere yöneltilen suçlamaların gerçek olmadığını bildiklerini ve bunu kanıtladıklarını belirten örgütün Avrupa ve Orta Asya direktörü John Dalhuisen, “Aynı anda üç ayrı terör örgütünü desteklemeyle suçlanıyorlar, bu suçlama absürd” dedi.

Toplantının en rutin toplantılardan biri olduğunu, Eser’e yöneltilen suçlamaların ise Af Örgütü’nün rutin faaliyetleri olduğunu aktaran Dalhauisen “Hatta İdil, Af Örgütü’nün kendisinden önce başlattığı kampanyalarla da suçlanıyor. Gezi döneminde Türkiye’ye biber gazı satılmaması için yapılan kampanya nedeniyle DHKP-C’ye destek vermekle suçlanıyor. Bunun dışında Gülen darbesi ve ayrılıkçı Kürt teröristlere destek verdiği iddia ediliyor” diye konuştu.

Darbe girişiminin ardından Türkiye’de büyük bir ‘temizlik harekatı’ yürütüldüğünü söyleyen Af Örgütü direktörü şunları kaydetti: “Yargılama basında yürütülüyor, yargı yalnızca uyguluyor. Bu yalnızca Türkiye’deki muhaliflere değil Türkiye’nin kendisine de bir saldırıdır. Muhalifler halk düşmanı olarak gösteriliyor. Türkiye’nin otoriterleştiğini herkes biliyor ama kimse bir adım atmıyor. Artık Türkiye saygın bir ülke değil. Bu rejim saygın değil. Bölgede bir istikrar kaynağı değil. Artık dünyada herkes Türkiye’ye kırmızı çizgileri aştığını göstermeli.”

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