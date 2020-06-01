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Af Örgütü’nden Trump’a çağrı: Şiddet eğilimli ve ayrımcı politikaları sona erdirmeli

Uluslararası Af Örgütü, George Floyd’un ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda polis şiddetinin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

George Floyd adlı siyah bir kişinin yedi gün önce gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde beş gündür şiddet olayları yaşanıyor. Göstericileri kontrol altına almak için başkent ve 15 eyalete askeri birlikler konuşlandırıldı.

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Uluslararası Af Örgütü’nün ABD temsilcisi Rachel Ward şu ifadeleri kullandı: “Irkçılık ve beyaz üstünlüğü bu cinayetleri ve polisin gösterilere yönelik tepkisini körüklüyor. Başkan Trump, şiddet eğilimli, ayrımcı söylem ve politikaları sona erdirmeli ve ABD hükümeti uluslarası hukuk tarafından garanti edilen protesto hakkını sağlamalıdır.”

Açıklamada polisin savaş teçhizatıyla donatılmasına ilişkin şunlar söylendi: “Gereksiz veya aşırı güç kullanımı derhal sona erdirilmeli ve protestoculara uygulanan gereksiz güç kullanımları soruşturulmalıdır. Yasayı çiğneyen tüm görevliler sorumlu tutulmalıdır.”

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