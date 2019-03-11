Af Örgütü’nden Kavala ve Aksakoğlu’nun serbest bırakılması için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun serbest bırakılması için acil eylem kampanyası başlattı.

Aralarında işinsanı Osman Kavala, oyuncu Memet Ali Alabora ve Taksim Dayanışması’ndan mimar Mücella Yapıcı’nın da olduğu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame Kavala’nın cezaevindeki 477’inci gününde açıklanmıştı. İddianamede tüm şüphelilerin Gezi Parkı protestolarını ‘yönlendirdikleri’ iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor.

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Af Örgütü, suçlamaların amacının sivil toplum aktörlerinin susturulması olduğunu öne sürdü. Durumdan ‘derin kaygı duyulduğu‘ belirtilen metinde, Kavala ve Aksakoğlu’nun tutukluluklarının ‘keyfi‘ olduğu savunuldu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitap eden acil eylem metninde şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Adalet Bakanı,

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Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile diğer önde gelen 14 sivil toplum aktörü hakkında hazırlanan ve sivil toplum aktörlerini 2013’teki Gezi Parkı protestoları sırasında ‘‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’ ile suçlayan iddianamenin 4 Mart’ta İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinden ötürü derin kaygı duyuyorum.

Gezi Parkı protestolarının temel karakteri barışçıldı ve söz konusu iddianamede ismi geçen kişilerden hiçbirini şiddet eylemleriyle veya toplumsal kargaşayla ilişkilendirebilecek güvenilir bir kanıt sunulmadı. Bu iddianame, Gezi Parkı protestolarının tarihini yeniden yazmayı ve Türkiye’nin önde gelen sivil toplum aktörlerini susturmayı hedefleyen mesnetsiz suçlamalarla doludur. Suçlanan kişiler kendilerine yöneltilen asılsız suçlamalarla mahkum edildikleri takdirde, şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

Osman Kavala halihazırda 16 aydan uzun bir süredir, Yiğit Aksakoğlu ise yaklaşık dört aydır bu gerçek dışı iddialar nedeniyle tutuklu yargılanıyor ve bu durum, Kavala ile Aksakoğlu’nun özgürlüklerinden keyfi olarak yoksun bırakıldığı anlamına geliyor. İddianamenin kabul edilmesi, hem savcılık hem de mahkeme tarafından yargılamanın başlaması için ilgili tüm delillerin toplandığına kanaat getirildiğini gösteriyor ve Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu’nun süregelen tutukluluk hallerinin keyfiliğini ortaya koyuyor.

Bu nedenle, size, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve 16 sivil toplum aktörüne yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesi için yetki sınırlarınız içinde mümkün olan tüm adımları atma çağrısında bulunuyorum.