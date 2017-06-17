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Af Örgütü’nden İspanya sahilinde eylem: Hoşgeldiniz mülteciler!


 

Uluslararası Af Örgütü, her yıl binlerce mültecinin Avrupa yolunda hayatını kaybetmesine yaptıkları eylemle dikkati çekti.

Fotoğraflar: Reuters

Dünya Mülteci Günü nedeniyle örgütün aktivistleri, Akdeniz kıyısındaki İspanya’da eylem yaptı.

Ülkenin güneyindeki Malaga kentinin La Malagueta plajına gelen aktivistler, ‘Hoşgeldiniz mülteciler’ yazılı sarı renkte bir pankart açtı.

Aktivistlerden bazıları da Akdeniz’de hayatını kaybedip cansız bedenleri kıyıya vuran mültecileri temsilen ‘ceset torbası’ giyerek sahile uzandı.

Avrupa’nın son aylarda uygulamaya başladığı yeni politika sonrası, mülteciler Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçemeyince denizleri tercih ediyor. Mültecilerin sıklıkla kullandığı rotalardan biri de İspanya.

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