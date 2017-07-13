Af Örgütü’nden gözaltındaki insan hakları savunucuları için ‘acil eylem çağrısı’

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucuları için ‘acil eylem çağrısı’ yaptı.

5 Temmuz’dan bu yana gözaltında olan hak savunucuları ‘terör örgütü üyeliği’yle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya tarafından da ‘kalkışma planı’ yapmakla itham ediliyor. İnsan hakları savunucuları hakkında yedi gün gözaltı kararı alınmıştı.

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Son olarak, gözaltındaki 10 ismin gözaltı süresi yedi gün daha uzatılmıştı.

‘Derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalılar’

‘Hak Savunucuları ve Eğitmenler Serbest Bırakılmalı’ başlıklı bir yazı yayımlayan Af Örgütü, gözaltındaki 10 kişinin düşünce mahkumları olduğunu ve bu sebeple derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmaları gerektiğini belirtti.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Keyfi gözaltılar uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Keyfi gözaltına alınmama hakkı, Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin Dokuzuncu Maddesi’nde tanınmıştır. ‘Keyfiyet’ kavramı, uygunsuzluk, adaletsizlik, öngörü eksikliği ve gerekli hukuk prosedürünün uygulanmaması gibi durumların yanı sıra, mantığa ve ihtiyaca uygunluk ve orantılılık unsurlarını kapsamaktadır.”

Açıklamada, kampanyayı imzalama veya taleplerin yer aldığı mektupları şu adrese gönderme çağrısı yapıldı:

Sn Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı

Adalet Bakanlığı

06659 Ankara, Türkiye

Fax: +90 312 419 33 70

Email: [email protected]