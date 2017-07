Af Örgütü’nden Erdoğan’a: 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz

Uluslararası Af Örgütü, aralarında örgütün Türkiye şube direktörü İdil Eser’in de bulunduğu insan hakları savunucularının gözaltına alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir videoyla seslendi.

Örgütün resmi Twitter hesabından “Hey Erdoğan, 1998’i hatırlıyor musunuz? Biz hatırlıyoruz” mesajıyla paylaşılan videoda, Erdoğan’ın 1998 yılında İstanbul büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği hatırlatılırken, “Uluslararası Af Örgütü serbest bırakılmanız için kampanya yürüttü. Laik hükümet o şiiri tehditkar bulmuş ve sizi hapse atmıştı” deniyor.

Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty’nin “Şimdi, 19 yıl sonra, Erdoğan’ın güvenlik güçleri, insan hakları aktivistlerinin toplantısını bastı ve duyarsızca ‘Her şeyi bırakın’ diyerek, herkesi sürükleyip çıkardı” ifadelerine yer verilen videoda, örgütün Türkiye’de kişilerin inançlarına ya da iktidarda kimin olduğuna bakmadan hep adaletsizliğe karşı mücadele ettiği belirtiliyor.

Videonun sonunda, Eser ve gözaltına alınan diğer insan hakları savunucularıyla birlikte 10 Haziran’da tutuklanan örgütün Türkiye şube yöneticisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılması isteniyor.

Hey @RT_Erdogan, remember 1998? We do. We demanded your release back then & demand you free our Turkey Director NOW: https://t.co/mKGfENCKRq pic.twitter.com/lmDSWBaSnD

