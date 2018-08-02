Af Örgütü’nden Afrin raporu: Türkiye, ÖSO vahşetini görmezden geliyor

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suriye’nin Afrin kentinde Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milislerinin ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu öne sürdü. Örgüt, Türkiye’yi de ‘yaşananları görmezden gelmekle’ suçladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Uluslararası Af Örgütü, Afrin’deki insan hakları ihlallerine yönelik raporunu bugün açıkladı. Rapor, haziran ve temmuz aylarında Afrin’de yaşayan ancak daha sonra kentten kaçan 32 kişiyle yapılan görüşmelere dayandırıldı.

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Raporda, Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu Afrin’de evlerin yağmalanması, keyfi tutuklamalar, işkence ve sivillerin ortadan kaybolması gibi ağır insan hakları ihlallerinden Türkiye’nin destek verdiği silahlı grupların sorumlu olduğu savunuldu. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) söz konusu ihlalleri ‘görmezden geldiğine’ vurgu yapıldı.

Afrin’de vahşetin ağırlıklı olarak Suriyeli silahlı gruplar tarafından uygulandığı belirtilirken bu grupları Türkiye’nin silahlandırdığına dikkat çekildi.

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Raporda söz konusu silahlı grupların okulları işgal ettiğine ve kentte binlerce çocuğun okula gitmesinin engellendiğine da yer verildi.

Örgüt, raporu hazırlarken Türk hükümetine iddiaları sorduğunu ancak yanıt gelmediğini de aktardı.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf ise Türk güçlerinin kontrol etmediği Suriyeli silahlı grupların kaos yaratmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’yi ‘işgalci güç’ diye niteleyip bölgenin refahı ve hukuki düzenin tesis edilmesinden sorumlu olduğunu ifade eden Maalouf, “Türkiye zaman kaybetmeden desteklediği grupların şiddet eylemlerine son vermeli, sorumluların hesap vermesini sağlamalı ve Afrinlilerin hayatlarını yeniden kurmasına yardımcı olmalıdır” dedi.

Uluslararası Af Örgütü, şubat ayında da Afrin’deki sivillere yönelik bir rapor yayınlamış, TSK ve Suriye Halk Savunma Birlikleri YPG’nin saldırılarında sivillerin de hedef olduğu suçlamasında bulunmuştu.