Af Örgütü: Yunanistan ve Bulgaristan, sığınmacıları kabul etmeli

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin batısından Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıların Bulgaristan ve Yunanistan tarafından kabul edilmesini istedi.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası Af Örgütü Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti, yazılı açıklamasında Türkiye’den çıkmaya çalışan sığınmacılara değindi.

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Af Örgütü yöneticisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, hem finansal yönden hem de güvenli bir yol açarak sığınmacıların sorumluluğunu paylaşmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini ifade etti.

Sınırdaki polisin, sığınmacılara karşı aşırı güç kullanmaktan kaçınmasını isteyen Moratti, şöyle devam etti: “Yunanistan ve Bulgaristan, koruma arayan insanların ülke topraklarına erişimini sağlamalı. Geçerli seyahat belgelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın resmi sınır geçişlerinden geçmelerine izin verilmeli.”

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, uzun süredir Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine kapatan Türkiye, geçişlere müdahale etmemeye başlamıştı. Türkiye’nin farklı noktalarından birçok kişi de Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışmıştı. Yunanistan, özellikle Edirne’deki sınır kapısından geçmek isteyenlere müdahalede bulunmuştu.