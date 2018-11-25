Af Örgütü: Tecavüzle ilgili mevcut yasalar cezasızlığı besliyor

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir brifing yayımlayarak, kusurlu yasaların ve mağdur suçlayıcı kültürün Avrupa’da cezasızlığı kalıcı hale getirdiğini vurguladı.

UAÖ Batı Avrupa ve Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Blus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “#MeToo gibi sosyal hareketler birçok kadını deneyimlerine dair konuşmaya cesaretlendirmiş olsa da, üzücü gerçek şu ki tecavüz Avrupa’da halen çok sınırlı düzeyde bildiriliyor” dedi.

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Anketlere göre hala çok sayıda insanın tecavüze uğrayan kişinin içkili olması, açık kıyafetler giymesi veya tecavüze karşı fiziksel olarak direnmemesi halinde tecavüzün tecavüz olduğuna inanmadığını gösterdiğini söyleyen Blus, “Rıza olmadan cinsel ilişki tecavüzdür, nokta” diyerek yasaların bu gerçeğe uygun hale getirilmediği sürece cezasızlığın süreceğini ifade etti.