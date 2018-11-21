Af Örgütü: Suudi Arabistan tutuklu aktivist kadınlara işkence uyguluyor

Uluslararası Af Örgütü insan hakları aktivistleri üstüne yayınladığı raporda, Dhahban Cezaevi’nde tutuklu kadınlara elektrik verildiği ve kırbaçla işkence yapıldığını söyledi.

Kral Selman bin Abdülaziz ve oğlu Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl başlattıkları modernleşme çalışmaları ve kadınlara ehliyet hakkı nedeniyle övülse de, ülke aynı zamanda muhalefetin baskıyla karşılaştığı bir yer olması gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu.

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Raporda elektrik ve kırbaçlar nedeniyle bazı aktivistlerin yürümekte veya ayakta durmakta zorlandığı, bir kadının ise maske takan görevliler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiaları yer aldı.

Aynı konuda İnsan Hakları İzleme Örgütü de bir rapor yayınladı. Raporda elektrik ve kırbaçtan bahsederken ayrıca en az üç tutuklu kadının zorla sarılma ve öpülme şikayetlerini aktardı.

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Suudi Arabistan 2018 boyunca bazı kadın hakları aktivistlerini, etkili din insanlarını ve entelektüelleri tutuklamıştı.