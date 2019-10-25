Af Örgütü Suriyelilerin zorla sınırdışı edildiğini iddia etti; Dışişleri yalanladı

Uluslararası Af Örgütü, bugün yayınladığı raporunda, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin ‘zorla Suriye topraklarına geri gönderildiğini’ öne sürerek, 25 Mayıs ile 13 Eylül 2019 arasında 20 zorla geri gönderilme vakasını ayrıntılarıyla belgelediklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı ise Af Örgütü raporuna tepki göstererek, iddiaları reddetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Af Örgütü raporunda, hiç kimsenin Suriye’ye sınır dışı edilmediğini söyleyen Türkiye yetkililerinin iddialarının aksine, 2019 ortalarında, Türkiye’nin dört bir yanında muhtemelen yüzlerce mültecinin toplandığı, gözaltına alındığı ve isteği dışında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birine götürüldüğü iddia edildi. Raporda, birçok Suriyeli’nin çalışırken ya da sokakta yürürken yakalandığı ve İstanbul’dan sınır dışı edildiği öne sürüldü. Uluslararası Af Örgütü, on dördü Temmuz ayında olmak üzere 25 Mayıs ile 13 Eylül 2019 arasında 20 zorla geri gönderilme vakasını ayrıntılarıyla belgelediğine de raporda yer verdi.

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Dışişleri: İddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise “Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin olarak Uluslararası Af Örgütü tarafından bugün yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz” dedi.

Aksoy, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan rapora ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Türkiye, 3.6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Ülkemiz, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açmıştır. Bu kişilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca ‘geri göndermeme’ ilkesine titizlikle uymaktayız. Bu yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Ülkemiz, mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlatmaktadır.”