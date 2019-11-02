Af Örgütü raporu: Harekat, muhalifleri baskı altına almak için kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu hakkında yorum ya da haberlerinden dolayı Türkiye’de yüzlerce kişinin gözaltına alındığına ve bu yolla muhalefetin susturulmaya çalışıldığına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, harekatı eleştirenlere ve eleştirel içerikli haberleri paylaşanlara Afrin harekatında yapıldığı gibi ‘terör propagandası’ gibi ağır suçlamalar yöneltildiği, muhalifler ve harekata karşı çıkan muhalefet partileri üzerinde baskı oluşturulduğu belirtildi.

Bugün yayımlanan ‘Şikayet Edemeyiz’ başlıklı raporda örgüt, harekat ile ilgili uluslararası ajansların haberlerini paylaşan haber siteleri sorumlularının ve sosyal medyada harekata eleştirel yaklaşan haberleri paylaşanların gözaltına alınarak, bu kişilere daha önce Afrin harekatı sırasında yapıldığı gibi görülmemiş biçimde ‘kara propaganda’ ve ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri’ gibi abartılı suçlamalar yöneltildiğini yazdı. Raporda, harekatın ilk günü sivil kayıplarla ilgili uluslararası haber ajanslarının haberlerini yayınlayan Birgün ve Diken’in yazı işleri ve internet sorumlularının gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılmaları da yer aldı. Raporda ayrıca harekata karşı çıkan HDP üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar, harekat ile ilişkilendirilmese de söz konusu ortamda HDP’li belediyelere operasyon yapılarak görevden alınmalar ve kayyım atamaları yaşandığı da kaydedildi.

Reklam

Rapor, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile diğer bazı kanunların, ‘İfade özgürlüğüne engel olan istismara açık mevzuat’ içerdiğini belirterek, ‘terör’ tanımını son derece muğlaklaştıran hükümlerin bu kanunlardan çıkarılması talebi ile sona erdi.

Raporda, ‘Şikayet Edemeyiz’ başlığının rapora konmasının nedeni olarak, ‘Türkiye’de sosyal medyada dolaşan bir espri’ olduğu ileri sürülen şu fıkra gösterildi: “‘Türkiye’de hayat nasıl?’ diyor bir adam. ‘Şikayet edemeyiz’ diye yanıtlıyor diğeri. ‘Çok iyi o zaman’ diyor birincisi. ‘Hayır, cidden, şikayet edemeyiz’ diyor ikinci.”

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Marie Struthers ise raporun İngilizce versiyonunda “Askeri operasyonun başlamasından bu yana Türkiye’de zaten kökleşmiş sansür ve korku iklimi daha da derinleşti. Türk yetkililer hoşlarına gitmeyen fikirleri susturmaya son vermeli ve devam eden baskı ortamını kaldırmalı. Türkiye’nin askeri operasyonlarına muhalefetlerini barışçıl biçimde dile getirdikleri için hedef alınanlara yönelik tüm suçlamalar ve soruşturmalar derhal düşürülmeli” dedi.