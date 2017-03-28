Af Örgütü: Koalisyon güçleri Musul’da sivilleri korumuyor, ölümler ürkütücü boyutta

Uluslararası Af Örgütü, Irak’ta IŞİD’in elindeki Musul’u geri almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonun çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını bildirerek bu ölümlerin savaş suçu sayılabileceği uyarasında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Musul’un batısında ağır kayıplar verildiğini belirterek 17 Şubat’tan bu yana 307 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Af Örgütü, Musul operasyonu sırasında hava saldırılarının ailelerin bulunduğu binaları hedef aldığına dair kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

‘Savaş suçu sayılabilir’

BBC Türkçe’de yer alan haberde kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Operasyon kaynaklı sivil ölümlerin ‘ürkütücü’ bir boyuta ulaştığını ifade eden Af Örgütü’nden üst düzey bir yetkili, bu ölümlere ‘bilinçli’ bir şekilde neden olunduğunu savundu: “Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir.”

Tek saldırıda 150 sivil

Raporda 17 Mart’ta Musul’un Celile Mahallesi’nde sivillerin yaşadığı apartmanlara yapılan saldırılarda 150’den fazla kişinin öldüğüne dikkat çekildi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu kabul etmiş ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamıştı.

Irak ordusu ise söz konusu binaların hava saldırısında değil, IŞİD’in bomba yüklü bir aracı patlatmasıyla yıkıldığını ileri sürmüştü.

17 Şubat’tan bu yana 307 sivil

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin de, Musul’un batısında ağır sivil kayıplar yaşandığını belirterek, 17 Şubat’tan bu yana 307 sivilin hayatını kaybettiğini, 273 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Musullular kenti terk ediyor

Irak ordusu 2014’te IŞİD’in kontrolüne geçen kenti geri almak için ekim ayında operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki koalisyon Irak ordusuna hava saldırıları ve özel harekat birlikleriyle destek veriyor.

Şu ana kadar 280 binden fazla Musullunun kenti terk ettiği tahmin ediliyor. Ancak çok sayıda kişinin, Irak ordusunun çağrılarına uyarak kentte kaldığı belirtiliyor.