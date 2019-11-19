Af Örgütü: İran’daki protestolarda ölü sayısı tahminen 106

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ‘güvenilir raporlara’ dayanarak, İran’daki protestolar sırasında en az 106 kişinin öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Benzin fiyatlarına tepki olarak patlak veren protestolarda ölü sayısı konusunda bir açıklama yapmayan İran hükümeti ise Af Örgütü’nün açıklamasına henüz yanıt vermedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Af Örgütü, ‘gerçek ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini, bazı raporların 200’e kadar uzanan can kaybına işaret ettiğini’ belirtti.

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Af Örgütü’nün raporunda, teyit edilmiş video görüntüleri, görgü tanıklarının anlatımları ve İran dışındaki insan hakları aktivistlerinin topladığı bilgilerin, İran güvenlik güçlerinin yasadışı biçimde göstericileri öldürdüğünü gösterdiği belirtildi. Raporda, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı ateşli silah kullandığı, ayrıca tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile göstericileri dağıttığı, göstericilerin sopalarla dövüldüğü kaydedildi.

Raporda yer alan bilgilerde, göstericilere karşı kullanılan silahlardan arta kalan mermi kovanlarına ait resimlerin, ölü sayısının yüksekliğinin nedenini açıkladığı kaydedilerek, göstericilere karşı gerçek mermi kullanıldığı ifade edildi.

İran hükümeti protestoların başlamasından sonra interneti kesmiş, olayları bastırmak için polis ve askeri güç konuşlandırmıştı. Ülke genelindeki gösterilerin ise devam ettiği tahmin ediliyor.

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Benzin fiyatlarına zam yapılmasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları tekrar devreye sokmasının, ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşan İran halkına yeni bir yük bindirdiği bildiriliyor.