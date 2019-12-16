Af Örgütü: İran’daki protestolarda en az 304 kişi öldürüldü

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İran’da geçen ayki protesto gösterilerinde en az 304 kişinin hayatını kaybettiğini, gösterilerle ilgili tutuklananlar arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

İran’da, 16 Kasım’daki benzine zam protestoları. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’in haberine göre, İran’da benzin fiyatlarına zam yapılmasına karşı 15 ile 18 Kasım arasında düzenlenen gösterilerde binlerce kişi yaralandı, en az 304 kişi de İran güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

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Af Örgütü’nün açıklamasında, binlerce kişinin de tutuklandığı, tutuklananlar arasında yaşları en fazla 15 yaşında olan çocuk ve gençlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi de 6 Aralık’ta en az 208 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak gerçek rakamın bunun iki katı olabileceğini açıklamıştı. BM, 7 bin kişinin de tutuklandığını açıklamıştı.