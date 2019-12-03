Af Örgütü: İran’daki protestolarda en az 208 eylemci öldü

İran’da benzinin zamlanması üzerine sokağa çıkan eğlemciler, güvenlik güçleri tarafından sert müdahalelerle karşılaştı, birçok kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Uluslarası Af Örgütü’nün (Amnesty International) açıklamasında İran’daki gösterilerde en az 208 eylemcinin öldürüldüğü söylendi. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, şu ifadeleri kullandı: “Bu şoke edici, ölü sayısı İranlı yetkililerin insan hayatına utanç verici saygısızlığını ortaya koyuyor. İranlı yetkililerin daha önceki yasa dışı cinayetler ve protestoculara karşı keyfi güç kullanımıyla ilgili bağımsız, tarafsız ve etkili soruşturmalar yapmakta isteksiz olduklarını göstermeleri sebebiyle, sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için uluslararası toplumu yardıma çağırıyoruz.”

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İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf ise cumartesi günkü açıklamasında, Uluslararası Af Örgütü’nün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını, sayının olduğundan fazla gösterildiğini iddia etmişti.

İran’daki protestolar 15 Kasım’da başlarken, en fazla ölüm Tahran’a bağlı Şehriyar mahallesinde yaşandı.