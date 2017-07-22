Af Örgütü, hak savunucularına yakalama kararına tepkili: Absürtlük çıtası yükseliyor

Uluslararası Af Örgütü, Büyükada’da gözaltına alınıp ‘adli kontrol’le serbest bırakılmalarının ardından dört isim hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösterdi.

İnsan hakları savunucusu 10 kişi, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak günler sonra adliyeye sevk edilmişti.

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Hak savucularından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra bu dört kişi için de yakalama kararı çıkarılmış, iki isim gözaltına alınmıştı.

Örgütten tepki

Örgütün Avrupa direktörü John Dalhuisen, yazılı açıklamasında karara tepki gösterdi: “Bu acımasız ve geriye doğru adımla Türkiye, giderek sivil toplum aktivistlerinin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin hapse atıldığı, hukuk devletine yabancı bir ülke haline geldiğini gözler önüne serdi. Bu dört kişinin aslında hiç gözaltına alınmaması gerekirdi. On iki gün boyunca parmaklıklar ardında kaldıktan sonra aynı çileyi yeniden yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Bu temelsiz soruşturmaya son vermek yerine, Türkiye yetkilileri absürtlük çıtasını yükseltiyor.”

Tutuklanan altı isim arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser de bulunuyor.