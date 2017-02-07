Af Örgütü: Esad yönetimi 13 bin kişiyi idam etti; cezaevlerinde işkence yaygın

Uluslararası Af Örgütü, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimini 13 bin mahkumu idam etmekle suçladı.

Deutche Welle’nin haberine göre örgüt, raporunda Suriye’deki cezaevlerine odaklandı.

Başkent Şam’da bulunan hapishanelerde mahkumlara işkence, tecavüz, aç-susuz bırakma ve tıbbi hizmet vermeme gibi uygulamaların yaygın bir biçimde yürütüldüğü öne sürülen raporda, “Bu raporda yer verilen zalimce uygulamalar, Suriye hükümetinin en tepesinden gelen izinle gerçekleştirilen gizli, korkunç bir kampanyayı ortaya koymaktadır” dendi.

‘İnsanlığa karşı suç’

Örgüt, raporunda, Suriye hapishanelerindeki uygulamaların ‘insanlığa karşı işlenmiş bir suç’ olduğunu belirtti. Raporda, toplu infazların beş yıl boyunca düzenli olarak her hafta ya da haftada iki kez olmak üzere sayıları 50’ye varan gruplar halinde mahkumların infaz edilmesi şeklinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rapor eski yetkililer, gardiyanlar, mahkumlar, yargıçlar ve avukatların bulunduğu 84 tanığın ifadelerine dayandırılarak kaleme alındı. Örgüt, Birleşmiş Milletler’i ‘acilen’ harekete geçmeye de çağırdı.