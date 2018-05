‘Af’ bekleyen Çakıcı’dan HDP liderine tehdit: Çok adam bayılttım, seni de bayıltırım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısında adı geçen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tehdit ederek talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde yatan Çakıcı ‘basın danışmanı’ gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin kendisi hakkında ‘mafya bozuntusu’ demesine de ağır sözlerle yanıt verdi.

Temelli’den Bahçeli’ye ‘af’ yanıtı

‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ öneren Bahçeli, çağrısında Çakıcı için “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğit” diyerek, “Çakıcı 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı” diye sormuştu.

Temelli de Bahçeli’nin Çakıcı’yı ‘kahraman’ olarak nitelemesi hakkında, “Mafya bozuntularını kalkmış cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getiriyor. Adayımızla aklı sıra kıyaslama yapıyor. Senin buna gücün yetmez” diye konuşmuştu.

‘Evet kriminal suçluyum’

Mektubunda Temelli için, “Şerefsiz Devlet Düşmanı, bu toprakların ekmeğini yiyen batının ve ABD’nin köpeği Sen kimsin” diyen Çakıcı şu ifadeleri kullandı: “Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. 16 yıldır F tipinde yatıyorum her yattığım hapishanede senin gibi vatan hainleri olan ve o savunuculuğunu yaptığın teröristlerin hiç sesi çıkmıyordu ve Türkiye’de değişik illerdeki yattığım cezaevlerinde HDP Milletvekilleri bu teröristleri ziyaret ettiği zaman neden karı gibi susuyorlardı bilir misin? Şu anda Selahattin Demirtaş’ın yattığı cezaevinde 250 Vatan haininin sesi soluğu çıkmıyordu tek başıma yatıyordum orada. Dinle beni dürzü, sen kaşındın Vatan haini it, bir de senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Sezai Temelli Efendi, suç dosyama bak, bebek katili değilim, silah kaçakçısı değilim, savunuculuğunu yaptığın vatan hainleri gibi eroin kaçakçısı değilim şerefsiz. Karı gibi laf atacağına, bak hastaneye gidiyorum bazen mahkemeye, yiğitlerini gönder de silahla karşılaşsınlar beni. Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim. Senin savunduğun devlet düşmanları gibi herhangi bir ülkeye ömrümde köpeklik yapmadım.”

‘Bir kelime konuşursan seni bayıltırım’

Talimat vermesi halinde Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde koridora dahi çıkamayacağını öne süren Çakıcı mektubunun son bölümünde Temelli’yi şu sözlerle tehdit etti: “Akıllı ol Sezai Temelli denen dürzü. Türkiye hapishanelerinde senin savundukların vatan hainlerinin yattığım hiçbir cezaevinde sesi çıkmıyordu, adamsan şimdi cevap ver al önüne bir ölçü koydum. Bir daha da Allah şahidim olsun sen ama sen Devlet Bahçeli’ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye’nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar Niye kaşındın? Zangoç kılıklı boz eşşek biraz akıllı adam olsan mutlaka benim geçmişi biliyorsan ağır konuşacağımı da bilmen gerekliydi. Demek ki çok şerefsizsin ki bile bile hakaret edilmeyi kabul etmiş ahlaksız sakallı boz ayı.”