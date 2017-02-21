Advocaat’tan taraftara ‘ince bir sitem’: Kadıköy’de dolu tribünlere oynadığımız maçlarda farkı gördük

Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, Kadıköy’de dolu tribünlere oynadıkları maçlarda takımının daha iyi bir performans gösterdiğini savundu.

‘O maçlarda farkı gördük’

Fenerbahçe’nin Krasnodar’ı Şükrü Saracoğlu’nda konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli takımın iyi bir oyun ortaya koyduğu karşılaşmaları sıralayan Advocaat, şunları söyledi: “Performansımızla ilgili sadece Manchester United ve Feyenoord’u değil, Galatasaray ve Zorya galibiyetiyle Beşiktaş beraberliğini de eklemek lazım. Sahamızda ne zaman dolu oynadıysak o maçlarda farkı gördük. Üst düzey bir kulüp olarak, 10-12 bin kişiye oynuyoruz. Ben büyük kulüplerde çalıştım ve buna alışığım, dolu statlarda oynadığımız zamanlarda taraftarlarımız nasıl fark yaratacağını gösterdi.”

‘Transfer yapmış olmak için oyuncu almak istemedik’

Ara transfer döneminde üç dört oyuncuyla görüştüklerini belirten Hollandalı teknik direktör, “Ya çok para istediler, ya da gelmek istemediler. Sadece almış olmak için oyuncu almak istemedik. Bir oyuncu gelmek istemiyorsa, almanın bir anlamı yoktur. Yönetimimiz, başkanımız transfer için her şeyi yaptılar. Birçok yere gittiler” diye konuştu.