Advocaat’ın seçimi: Tek cevap hakkım varsa bu yıl Avrupa Ligi’ni, gelecek yıl da Süper Lig’i kazanmak isterim 

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rus ekibi Krasnodar’la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, “Bu yıl Avrupa Ligi’ni, gelecek yıl da Süper Lig’i kazanmak isterim” dedi.

‘Krasnodar’ın aradan etkileneceğini düşünmüyorum’

Maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında, iki aydır resmi maç oynamayan Rus ekibinin son 10 günde dört hazırlık maçı yaptığına dikkat çeken Advocaat, “Yarın oynayacağımız maçta hazır olmak için iyi bir süreci geride bıraktılar. Bu nedenle Rusya Ligi’ne verilen aradan dolayı rakibimizin yarınki maçta etkileneceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Robin van Persie antrenman yapacağı için kadroda değil’

Robin van Persie’nin antrenman yapacağı için kadroda olmadığını belirten Hollandalı teknik direktör, “Bu antrenmanlar sayesinde daha fit olacak. O yüzden bizimle burada değil. Öte yandan Emenike kadroda, Volkan Şen ise yok. Sizin bilebileceğiniz isimler bunlar” ifadelerini kullandı.

‘İkisinin arasında bir sistemle oynayacağız’

Sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını dile getiren Advocaat, şöyle devam etti: “Elinizdeki oyuncuların özelliğine bağlı olarak sistem de değişir. Bazı oyucular kontra atağı sever, bazıları da önde baskı yapmayı.. Biz ikisinin arasında bir sistemle oynayacağız. Rakibimiz yarın kendi sahasında oynayacak ve deplasman maçlarına oranla biraz daha fazlasını yapmaları gerekecek.”

‘Bu yıl Avrupa Ligi, gelecek yıl da Süper Lig’

Tecrübeli teknik direktör, “Avrupa Ligi’ni mi, yoksa Süper Lig’i mi kazanmak istersiniz?” sorusunaysa, “Aslında her ikisini de kazanmak isterim desem kolay cevap olur ama tek cevap hakkım var ve seçim yapmak gerekirse ben Avrupa Ligi’ni kazanmak isterim ve gelecek yıl da Süper Lig’i” yanıtını verdi.