Advocaat’ın Emenike tercihi gol getirmedi: Fenerbahçe Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a 1-0 yenildi

Marmara Üniversitesi’nde ihraç edilen 23 akademisyenin fakültelerinden eylemle uğurlanılmasına Anadolu Hisarı kampusunde devam edildi. 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Yrd. Doç Dr. Baran Alp Uncu ve araştırma görevlileri Fırat Çapan ile Canan Özbey’i öğrencileri ve meslektaşları büyük bir kalabalıkla uğurladı. Öğrenciler, öğlen saatlerinde kampuse gelen hocalarına […]