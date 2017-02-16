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Yaramazlara biraz batar!

Advocaat’ın Emenike tercihi gol getirmedi: Fenerbahçe Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar’a 1-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Fotoğraflar: Fenerbahce.org

Krasnodar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 4’üncü dakikada Victor Claesson’dan geldi.

Emenike 11’de, Skrtel’in yerine Neustadter

Sarı-lacivertlilerde devre arasında kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Nijeryalı oyuncu Emmanuel Emenike, uzun süre sonra ilk 11’de kendine yer buldu. Teknik direktör Dirk Advocaat cezası nedeniyle kadroda olmayan Martin Skrtel’in yerine defansta Roman Neustadter’e görev verdi.


Bu maçın rövanşı, 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

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