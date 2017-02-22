Advocaat’a göre Krasnodar iki maçta da daha iyiydi: Barcelona 4-0 yeniliyorsa biz de yenilebiliriz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında Rus ekibi Krasnodar’la 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, “İki maça bakarsak, rakip takım bizden daha iyi olan taraftı” dedi.

‘Belki hocası, belki oyuncuları daha iyi’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin elenmesinin nedeninin basit olduğunu dile getiren Advocaat, şunları söyledi: “Çok fazla bahane bulabilirsiniz ama bence sebep basit. Gözlerinizi açın. Ben açıyorum gözlerimi. Bana göre herkes suçlu. Aslında birçok hikaye üretebilirsiniz bununla ilgili. Birçok hikaye yazabilirsiniz ama gerçekçi olmamız lazım. Şu anda hala ligde önümüzdeki sezon Avrupa’da olmak için mücadeleye devam edebiliriz. Kupada hala bir şeyler hala bir şeyler yapabiliriz. Bahane bulunabilir. Bahane bulmak kolay ama iki maçta genel anlamda bakıldığında rakibimiz bizden daha iyi olan taraftı. Belki onların hocası daha iyi. Belki onların oyuncuları daha iyi. Ama sebep basit. Sebep buydu bana göre. İki maçta bizden daha iyilerdi. Bunun dışında başka hikayeler yazabilirsiniz tabii.”

‘Barcelona da 4-0 mağlup olabiliyor’

“Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor” diyen Hollandalı teknik direktör, şöyle devam etti: “Barcelona da 4-0 mağlup olabiliyor. Fenerbahçe de mağlup olabilir. Fenerbahçe’den daha iyi takımlar var sonuçta. Biz kendimizi zirvede düşünmemeliyiz. Kendimizi geliştirmeliyiz. Ligde ve kupada mücadelemize devam etmeliyiz. Biliyorum basın olarak çok fazla hikaye istiyorsunuz ama Barcelona 4-0 yenilebiliyorsa biz de 4-0 yenilebiliriz. Sadece Barcelona değil birçok takım için geçerli. Oyuncuların azminden, mücadelesinden de hiçbir şekilde şikayet edemeyiz ama bu seviyede daha fazlası gerek. Maaalesef daha fazlasını veremediler.”

‘Chelsea’yle kıyaslamayalım’

Advocaat, Premier Lig’e kötü bir başlangıç yapan Chelsea’yi lig liderliğine taşıyan sistem değişikliğinin örnek gösterilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı: “Chelsea’yle kesinlikle kıyaslama yapmayalım. Çünkü onlarda bir pozisyonda bir oyuncuya ihtiyaç varsa gidip 45 milyona yeni bir transfer yapabiliyorlar. Sol bek mevkiinde bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunda 15 milyona alabiliyorlar. O nedenle bizi kesinlikle Chelsea’yle kıyaslamayalım. Çünkü onlar ne isterlerse onu oynuyorlar. Konu sistem değil. Sistem farketmeksizin istediklerini yapabiliyorlar. Kalitelerimizi kıyaslayalım. Onlara bakalım, bize bakalım. Barcelona’yla, Chelsea’yle bu anlamda bir kıyaslama yapmayalım. Dediğim gibi onlar eksik oyuncuları olduğunda 15 milyona transfer yapabiliyorlar. Biz 5 milyona transfer yapamıyoruz. Fark bu.”

‘Bir gün belki gerçek hikayeyi anlatırım’

“Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir” sözlerini hatırlatan bir gazetecinin, kamuoyunda tazminatını almak için istifa etmediği gibi bir algı oluştuğuna dair sözleri üzerine, “Bunu söylüyorsanız siz bir yalancısınız” diyen Advocaat, sözlerini şöyle sürdürdü: “O zaman bir hikaye yazıyorsunuz. İnsanlar söylüyormuş deyip siz söylüyorsunuz.Eğer bu yönetim böyle düşünüyorsa, onların bu işi yapması lazım. Bu kararı vermesi lazım. Şu anda eğer böyle bir karar verilecekse bunu yapması gereken yönetimdir. Ama belirttiğiniz argümanlar tamamen gerçek dışı. Bir gün bir şeyler olduğunda size belki gerçek hikayeyi anlatırım.”