Advocaat yönetime bırakmadı: Sezon sonunda ayrılıyorum, mesleğe de son noktayı koyacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıkladı.



Konyaspor’a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ayrılık kararını yönetimle de paylaştığını dile getiren Hollandalı teknik direktör, “Sezon sonu buradan ayrılacağım. Bu sadece Fenerbahçe’den ayrılacağım anlamına gelmeyecek, mesleğime de son noktayı koyacağım” dedi.

‘Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı’

Ayrılacağını söylemekte bir sıkıntı görmediğini belirten Advocaat, “Zaten yönetim de böyle bir karar alacaktı ama ben aldım” diye konuştu.

‘Yönetim sorunun ne olduğunu biliyor’

Kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olmadığını ifade eden 69 yaşındaki teknik direktör, şunları söyledi: “Eleştiriler futbolun bir parçası. Bununla ilgili sorunum yok. Şunu belirtmeliyim, bir hoca olarak yapmak istediklerimiz kolay değildi. Buraya geç geldik. Dengeli bir kadromuz yoktu, bu hala geçerli. Eğer başkasının bu işi daha iyi yapacağı düşünülüyorsa o zaman ben buradan vedalaşıp giderim. Kendim için burada değilim. Yönetimle iyi bir ilişkim var. Onlara ne düşünüyorsam dürüstçe söylüyorum. Hislerimiz düşüncelerimiz onlarla aynı. Ben de suçluyum ama fitness anlamında değil. Sorun bu değil bence. Yönetim sorunun ne olduğunu biliyor. Size saygılıyım ama bunu burada açıklamam doğru olmaz.”