Adurrahman Yıldırım: Dananın kuyruğu Erdoğan-Trump görüşmesinde kopacak

-Bir hafta içinde seçim geride kalsa bile S400 sorunu ve riski bizimle beraber olmaya devam edecek. Çünkü o tarihe kadar düğümün çözülmesi beklenmiyor.

-25 ve 28 Haziran tarihlerinde tutuklu iki ABD vatandaşının duruşması yapılacak. Mahkemelerden çıkacak sonuçlar bir sinyal etkisi taşıyabilir.

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-28-29 Haziran’da G20 Zirvesi’nde Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. Dananın kuyruğu burada kopacak gibi. S400’lerin alımı, aldığımızda nelerle karşılaşacağımız, muhtemel ABD yaptırımları karşısında ne önlemler alacağımız gelecek haftanın ve daha sonrasının konusu olacak.

–Büyük belirsizliğin ve risklerin gündeme geldiği, yıl ortası gibi kırılma yaşanabileceği gibi, büyük fırsatların da ortaya çıkabileceği bir aşamaya geldik. Haydi hayırlısı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı