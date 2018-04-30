Adrese dayalı lise kaydı taşınma furyası başlattı

Liseye Geçiş Sınavı’yla (LGS) 1 milyona yakın öğrencinin liselere adrese göre yerleştirilecek olması, çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileleri taşınmaya zorluyor.

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine gelen LGS, il içinde taşınma furyası başlattı. Bu sistemde öğrencilerin yüzde 10’u sınavla öğrenci alacak 1367 okula, 2 Haziran’da yapılacak LGS puanlarıyla yerleşecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre liselere yerleştirilecek.

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Adrese dayalı yerleştirmeyse çocuklarının daha iyi bir okulda okumasını isteyen aileleri, başarılı okulların bulunduğu mahallelerde ev arayışına yöneltti. Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde ikamet edilen yerde en az altı ay bulunma şartının getirileceği duyumları, velileri harekete geçirdi. Aileler, ikametgah nakillerine aylar öncesinden başladı.

Mahalle muhtarları yeni kurulan, şehirden uzak, okul çeşitliliği az, eğitim seviyesi düşük mahallelerden, büyük ve köklü mahallelere başvuruların olduğunu söyledi.

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Gazeteye konuşan Ankara Birlik Mahallesi Muhtarı Kadriye Aras Keleş, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: “Adrese dayalı okula geçilmesiyle yoğunluğumuz arttı. İyi okulu olan bütün mahalle muhtarları sıkıntıda. Aileler, ikametgahlarını aldırabilecekleri adres soruyorlar. Özellikle Mamak’tan gelen çok aile var. Yapabileceğimiz bir şey olmadığını söylesek de ağlayanlar, yardım isteyenler, para teklif edenler oluyor. ‘Artık ikametgah çıkaramıyoruz’ deyince de ‘Çocuğumuz zeki, heba olmasını istemiyoruz’ diyorlar. Hatta, ‘Bir adres bulursanız o adres sahibine de para teklif ederiz’ diyorlar. Herkes çocukları için endişeleniyor. Aileleri haklı bulsak da elden bir şey gelmiyor. İkametgah nakli konusunda muhtarların artık yetkisi yok. Eski alışkanlıkla muhtarlara geliyorlar. İkametgah değişikliği yapmak isteyenler nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapmalı. Muhtarlıkta bazen polis çağıracak kadar kargaşalar yaşanıyor.”

100 yıllık okullara sınavsız girilecek

Ankara Ümit Mahallesi Muhtarı Meryem Güven ise “Daha önce herkes tanıdıklarının yanına ikametgah alıyordu. Talep artınca tanıdık bulamayanlar bize gelip soruyor. Bizim bölgede yeni lise olarak sadece bir imam hatip lisesi var. Aileler imam hatip lisesine göndermek istemediklerini söylüyor ve adres değişikliği için geliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavsız alınacağını açıkladığı okullar arasında, tarihi 100 yılı aşan çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullar arasında İstanbul’da Fatih Davutpaşa Anadolu Lisesi, Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi, Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi, Kadıköy Erenköy Kız Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi; Ankara’da Altındağ Gazi Anadolu Lisesi; İzmir’de Namık Kemal Anadolu Lisesi; Edirne’de tarihi Edirne Lisesi; Isparta’da Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi yer alıyor.