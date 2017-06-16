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Adres yine Manisa: Kışladaki yemeğin ardından 60 asker hastaneye kaldırıldı


 

Manisa’da 60 asker, kışladaki akşam yemeğinin ardından hastanaye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda geçen ay bir asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yüzlerce asker tedaviye alınmıştı.

AA’nın haberine göre yine aynı komutanlığa bağlı General Seyfettin Çağbatur Kışlası’ndaki 60 asker akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Askerler önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire geldi. Buradaki ilk müdahalenin ardından askerler Manisa ve Merkezefendi devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin tedavisi sürüyor.

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