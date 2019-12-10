Adres sorma bahanesiyle yoldan geçen kadını taciz ettiği iddia edilen adam tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp cinsel organını gösterdiği iddia edilen C.A. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre otomobil sürücüsü, D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından da genç kadına cinsel organını gösterdi.

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Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle uzaklaştı. D.Ç. polise giderek sürücüden şikayetçi oldu.

‘Fermuarım açık kalmış’

Gözaltına alınan C.A.. suçlamaları kabul etmeyerek “Tuvaletten çıktım, fermuarım açık kamış” dedi. C.A. ‘cinsel taciz’ suçuyla adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, suçun ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ kapsamına girdiğini, bu suç için istenen cezanın üst sınırını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

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İki hafta önce de tacizle suçlanmış

Öte yandan şüphelinin iki hafta önce de Ümraniye’de A.Ş. isimli bir kadına yönelik cinsel taciz iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

C.A.’nın emniyet ifadesinde, 26 Kasım tarihinde A.Ş.’ye yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

C.A’nın., müşteki A.Ş.’nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini ancak kendisinin A.Ş.’yi tanımadığını söylediği belirtildi.