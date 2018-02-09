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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan okulun yanındaki yurt TÜRGEV’e verildi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

Fotoğraf: @hilmiturkmen34

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, karar Üsküdar belediyesi meclisinde alındı.

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‘Vergi muafiyeti’ olan vakıfların mülkiyeti Hazine’ye ve kamuya ait taşınmazlardan 49 yıllığına bedelsiz yararlanabileceği ifade edilen teklifte, eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde bulunmak üzere belediyeye ait bir taşınmazın 49 yıllığına TÜRGEV’e verilmesi istendi.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi’ndeki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bitişiğindeki yurt binasına ilişkin teklifin komisyon görüşünde ayrıca şöyle dendi: “Taşınmaz üzerinde daha önce lehine üst hakkı kurulan TÜRGEV’in başvurusu doğrultusunda Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik’in geçici 1’inci maddesi uyarınca 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına dönüştürülmesi kararının alınması ortak komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Teklif, CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

CHP’li Nezih Küçükerden, Ensar Vakfı’na bedelsiz verilen yurt binalarını anımsatarak şöyle konuştu: “Belediye başkanı Hilmi Türkmen, Ensar Vakfı’nın aynı zamanda Mütevelli Heyeti’nde. Üsküdar Belediyesi elindeki taşınmazları Ensar Vakfı gibi benzeri vakıflara 49 seneliğine peşkeş çekiyor. Şimdi TÜRGEV’e veriliyor. Ayrıca irtifak hakkı denen hak bina yapılmadan arsa üzerinden verilir. Binası biten yurda irtifak hakkı verilmez.”

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Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan okulun yanındaki yurt TÜRGEV’e verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

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