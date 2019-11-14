Adnan Oktar’ın tapudaki ‘köstebeği’ varlıklı kişilerin kayıtlarını örgüte aktarmış

ALİ YILMAZ

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan isimlerden S.Y., varlıklı kişilere yönelik sorgulama sonrası elde ettiği tapu bilgilerini örgüte vermekle suçlanıyor. Y.’nin, örgütün çok sayıda mal varlığı ele geçirdiği Cevat Babuna’nın öldüğü gün tapu kayıtlarını sorguladığı, müfettiş raporuyla ortaya çıktı.

Dava dosyasına göre Y., Eylül 2014’ten gözaltına alındığı 11 Temmuz 2018’e kadar İstanbul Pendik Tapu Müdürlüğü’nde çalıştı. Y. hakkında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 4 Ekim tarihli raporda, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

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Öldüğü gün Babuna’nın kaydına bakmış

Zengin kişilere yönelik tapu kayıtlarında elde ettiği bilgilere örgütü aktarmakla suçlanan Y.’nin bilgisayarında yapılan incelemede, ne zaman kimin kaydına baktığı ortaya çıktı. Y.’nin en çok kaydına baktığı isim, iki yıl önce ölen Prof. Dr. Cevat Babuna.

Y., Babuna’nun kaydına ilk olarak 14 Şubat 2017’de bakmış. 15 Eylül 2017, yani öldüğü gün saat 16.01’de de bir kez Babuna’nın tapu kayıtlarına göz atmış. Y. daha sonra 18 Eylül günü beş kez, 21 Eylül günü iki kez, 25 Eylül günü bir kez, 19 Ekim 2017’de ise bir kez Babuna’nın tapu kayıtlarına bakmış.

Adnan Oktar’ı da araştırdı

Rapora göre Y.’nin tapu kaydına baktığı bir diğer isim ise örgüt lideri Adnan Oktar. Y., Oktar’ın dışında örgüt üyesi Orkun Şimşek, Gülşah Güçyetmez, Altuğ Müştak Berker, Erol Şimşek, Ali Suat Kütahnecioğlu, Mehmet Emin Güçyetmez, Sedat Cüneyt Özyaşar ve Mehmet Alp Ünlü’nün de tapu kayıtlarına bakmış.

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Mesainin bitmesini bekledi

İncelemede, Y.’nin çoğunlukla saat 17.00’den sonra, yani mesai bitiminde, anılan kişilerin kayıtlarına baktığı ortaya çıktı. Y.’nin banka hesaplarında yapılan incelemede ise örgüt üyeleri Ali Sadun Ergin, Özgür Pulat ve Fatih Kılıç’a 180 TL ile 661 TL arasında değişen tutarlara para gönderdiği belirlendi.

‘Çocuklarıyla arkadaş olmak istedim’

Y., kendisine yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cevat Babuna’nın tapu kayıtlarına çocuklarıyla arkadaş olmayı düşündüğü için baktığını öne sürdü. Y., Adnan Oktar grubunu ise bir suç örgütü olarak görmediğini söyledi.

‘Kayıtlara bakamasın’

Y. hakkında hazırlanan müfettiş raporunda, kendisine, disiplin yönünden aylıktan kesme cezası verilmesi gerektiği kaydedildi. İdari yönden ise Y.’nin tekrar kuruma dönmesi halinde, sistemde sorgulama yapamayacağı bir birime gönderilmesinin uygun olacağı belirtildi.