‘Adnan Oktar’ın kediciğisin’ diyerek 71 yaşındaki kadını 31 bin lira dolandırdılar

İstanbul’da 71 yaşındaki Saadet U.’yu arayan dolandırıcılar, “Adınız Adnan Oktar operasyonunda ‘kedicik’ diye geçiyor” diyerek 31 bin lira dolandırdı.

Hürriyet’in haberine göre, daha önce FETÖ ve PKK operasyonuyla binlerce yurttaşı mağdur eden telefon dolandırıcıları, Kadıköy’de yaşayan Saadet U.’yu arayarak adının Adnan Oktar operasyonunda geçtiğini söyledi.

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Dolandırıcılar kadına, “Oktar sizi ‘kedicik’ diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor” dedi.

Saadet U. dolandırıcılara önce “Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız? 155’e şikayet edeceğim” diye karşılık verdi.

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Bunun üzerine dolandırıcılar, “Sizi 155’e aktarıyoruz” diyerek telefonu şebekenin diğer elemanına verdi. Telefonu alan dolandırıcı, kendini polis olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, inandırıcı olması için yaşlı kadına bir de parola verdi.

Dolandırıcılara inan Saadet U., verilen adrese giderek parolayı söyledi ve yanında götürdüğü 31 bin lirayı da teslim etti.